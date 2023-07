La cantante irlandesa Sinéad O’ Connor muere a los 56 años

Sinéad Marie Bernadette O’Connor, cantante irlandesa mejor conocida como Sinéad O’Connor ha fallecido a los 56 años, según informó este miércoles el diario “Irish Times“.

La cantante padecía una fuerte depresión desde hace varios años, sin embargo, se desconoce si su muerte se relaciona con esta enfermedad.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte, sin embargo, la famosa es recordada por sus grandes éxitos musicales que la llevaron a alcanzar la popularidad mundial y la volvió una leyenda.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco “I Do Not Want What I Haven’t Got”, editado en 1990.

En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción “Nothing Compares 2 U“, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

A través de “RTE”, emisora ​​pública de Irlanda, la familia de la cantante brindó un breve comunicado:

Vía Twitter la difunta cantante Sinéad O’Connor, anunció el pasado 07 de enero de 2022 que su hijo Shane, de 17 años, fue encontrado sin vida, luego de desaparecer del hospital en el que se encontraba internado.

El cuerpo de Shane fue encontrado por la Policía de Irlanda, en el área de Bray, en Wiclock, donde presuntamente se quitó la vida.

Se dice que la depresión consumió a Sinéad tras la muerte de su hijo, pues constantemente expresaba su tristeza en redes sociales, siendo esta su última publicación en Twitter:

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023