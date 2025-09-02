Sismo de 4.8 de Magnitud no afecta operaciones del aeropuerto de Los Cabos

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos continuó funcionando con normalidad este lunes 1 de septiembre, tras el registrado a las 14:38 horas tiempo del Pacífico cerca de San José del Cabo. Pese a la caída de plafones en el área de check in de las aerolíneas, las operaciones no se vieron interrumpidas y la seguridad de los Pasajeros fue garantizada.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), administrador de la terminal aérea, la plataforma destinada a maniobras no sufrió daños. El personal enfatizó que la terminal está operando de forma regular y que los incidentes registrados no representan un riesgo crítico para quienes utilizan las instalaciones.

El Sismo ocurrido en el sur de Baja California Sur tuvo su epicentro a 10 kilómetros al sureste de San José del Cabo, con una profundidad de 10 kilómetros. Aunque el movimiento causó alarma en algunos usuarios, la infraestructura esencial del aeropuerto permaneció en condiciones seguras.

Las autoridades aeroportuarias reconocieron que algunos plafones cayeron en la zona de check in, pero aclararon que esto no afectó la movilidad ni los servicios a los Pasajeros. Tampoco se reportaron heridos ni interrupciones en los vuelos programados.

El GAP detalló que la plataforma, donde se realizan las maniobras de las aeronaves, no presentó afectaciones, lo que permitió que los vuelos continuaran conforme al itinerario establecido por las aerolíneas.

Este evento sísmico coincide con el inicio del regreso a clases en la región, lo que incrementa el flujo de viajeros en el aeropuerto. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.