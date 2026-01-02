Sismo de 6.5 deja grietas y fuga de gas en Tlatelolco; activan protocolos de emergencia en CDMX

Afectaciones visibles se registraron la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras el sismo de magnitud 6.5 que sacudió a la Ciudad de México, una zona marcada históricamente por su vulnerabilidad sísmica.

El movimiento telúrico, ocurrido a las 07:58 horas, provocó agrietamientos en varios edificios del conjunto habitacional y generó una fuga de gas que obligó a la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, en un punto emblemático que fue severamente afectado durante el terremoto de septiembre de 1985.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron al lugar para realizar inspecciones técnicas y determinar si las afectaciones representaban un riesgo estructural para los habitantes o se trataba de daños menores derivados del movimiento.

Uno de los inmuebles con afectaciones fue la torre Veracruz, un edificio de 21 pisos con más de 80 departamentos, donde se registraron desprendimientos en la fachada del lado norte. Parte del material cayó en el área destinada a la basura, lo que también impactó la entrada del edificio sin provocar personas lesionadas.

La evaluación preliminar de Protección Civil indicó que el inmueble no presenta riesgo para los residentes, lo que permitió descartar una evacuación prolongada. No obstante, el sismo generó crisis nerviosas entre algunos vecinos, en su mayoría adultos mayores, quienes fueron atendidos en el sitio.

La situación más delicada se presentó en el edificio 10 de Tlatelolco, donde se detectó una fuga de gas. El incidente ocurrió en el cruce de avenida Insurgentes y Eje 2 Norte, punto al que arribaron de inmediato bomberos y personal especializado para ubicar el origen del problema.

Durante la revisión se identificó una tubería dañada, por lo que se procedió al cierre de la válvula que suministra gas al inmueble como medida preventiva, mientras se esperaba la llegada de personal de la empresa correspondiente para realizar la reparación definitiva.

Por protocolo, los habitantes permanecieron al exterior de sus departamentos durante las maniobras de seguridad y posteriormente pudieron regresar a sus viviendas, sin que se reportaran personas lesionadas ni por el sismo ni por la fuga de gas, aunque se mantiene la vigilancia en la zona.

