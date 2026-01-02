Sismo de 6.5 en Guerrero deja 273 réplicas y mantiene en alerta a Acapulco y la Costa Chica

La actividad sísmica en Guerrero se mantiene elevada tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido la mañana del 2 de enero de 2026 en San Marcos, donde hasta las 10:00 horas ya se habían contabilizado 273 réplicas, un escenario que prolonga la tensión en Acapulco y la región de la Costa Chica.

El movimiento principal, con epicentro en San Marcos, provocó daños materiales en zonas urbanas y turísticas del estado, particularmente en Acapulco, donde comercios y centros comerciales registraron caída de productos, vidrios rotos y evacuaciones preventivas para descartar riesgos estructurales.

Leer más: Sismo de 6.5 sacude Acapulco y la Costa Chica con daños materiales

En la Costa Chica, la cercanía con el epicentro derivó en afectaciones menores en negocios y vialidades, así como en reportes de desprendimientos de tierra en tramos carreteros, lo que obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia y a pedir precaución a quienes transitan por la zona.

Las réplicas, cuya mayor magnitud registrada hasta ahora fue de 4.2, han mantenido activos los protocolos de Protección Civil en Guerrero, donde brigadas continúan con recorridos de supervisión para evaluar posibles daños acumulados en inmuebles y servicios básicos.

Leer más: Nuevo abuso de taxistas en Tulum reaviva alarma por cobros y amenazas a turistas

Aunque el impacto más fuerte se concentró en el estado, el sismo y algunas de sus réplicas fueron percibidos en una amplia franja del país. Habitantes de Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Colima reportaron haber sentido el movimiento, confirmando la amplia propagación de las ondas sísmicas.

En el centro de México, la sacudida alcanzó al Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, donde se activaron protocolos preventivos y revisiones sin que hasta el momento se reporten daños mayores.

Leer más: Sismo de 6.5 en San Marcos activa Alerta Sísmica y protocolos de seguridad en la CDMX

Las autoridades reiteraron que la presencia de réplicas es un comportamiento normal tras un sismo de esta magnitud, aunque subrayaron la importancia de mantenerse atentos ante cualquier eventualidad, especialmente en zonas donde ya se registraron afectaciones iniciales.

A pesar del número elevado de réplicas, hasta ahora no se reportan personas lesionadas, un dato que no minimiza el riesgo latente en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, donde la prevención y la información oportuna siguen siendo claves.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO