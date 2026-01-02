Sismo de magnitud 6.5 en Guerrero sacude a la CDMX y el centro del país

Un sismo perceptible sorprendió la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 a habitantes de la Ciudad de México, cuando un movimiento telúrico originado en la costa de Guerrero se propagó con fuerza hacia el centro del país, generando alerta entre la población en pleno inicio del año.

El evento ocurrió a las 07:58 horas y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en la región de la Costa Chica de Guerrero, una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del territorio nacional. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la magnitud preliminar del sismo fue de 6.5, un nivel suficiente para ser percibido a cientos de kilómetros del punto de origen.

Leer más: Clima en México hoy viernes 2 de enero entre heladas severas y calor extremo

La profundidad estimada del movimiento fue de aproximadamente 10 kilómetros, un factor clave que explica por qué el temblor se sintió de manera clara no solo en Guerrero, sino también en la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México, donde se reportaron evacuaciones preventivas y activación de protocolos de seguridad.

En la capital del país, el sismo generó balanceo en edificios de mediana y gran altura, principalmente en zonas con suelo blando, donde históricamente los movimientos telúricos se amplifican. Aunque la percepción fue breve, la intensidad fue suficiente para despertar a miles de personas y provocar la salida de residentes a calles y áreas abiertas.

Leer más: Abren convocatoria para elección de reyes y reinas del Carnaval Cancún 2026

La localización del epicentro, cercana a San Marcos, confirma nuevamente la alta actividad sísmica del litoral del Pacífico mexicano, resultado de la interacción constante entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. Esta dinámica convierte a estados como Guerrero en puntos críticos para la generación de sismos de mediana y alta magnitud.

El movimiento telúrico también fue percibido en otras entidades del centro y sur del país, donde usuarios reportaron vibraciones moderadas. La amplitud del área afectada refuerza la relevancia de la profundidad y magnitud como elementos determinantes en la propagación de las ondas sísmicas.

Leer más: Mundial 2026 enciende alertas por boletos caros, fraudes y reventa ilegal en México

Hasta el momento, la información disponible corresponde a datos preliminares, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante posibles ajustes en la magnitud o la ocurrencia de réplicas. Los protocolos de revisión de infraestructura y evaluación de daños forman parte de los procedimientos habituales tras un evento de esta naturaleza.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO