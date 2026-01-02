Sismo de 6.5 sacude Acapulco y la Costa Chica con daños materiales

Daños materiales se concentraron este viernes en Acapulco y la región de la Costa Chica de Guerrero tras el sismo de magnitud oficial 6.5, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, un evento que volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta en zonas urbanas y turísticas del Pacífico mexicano.

La sacudida se registró por la mañana y tuvo efectos visibles en el puerto de Acapulco, donde tiendas departamentales y centros comerciales reportaron destrozos por la caída de botellas y productos de vidrio, así como evacuaciones preventivas para descartar riesgos mayores en inmuebles de alta afluencia.

La cercanía con el epicentro provocó que en la Costa Chica, particularmente en la cabecera municipal de San Marcos, se reportaran daños en algunos negocios y afectaciones menores en estructuras, lo que activó recorridos de evaluación por parte de autoridades locales y personal de Protección Civil.

La infraestructura carretera también resintió el movimiento telúrico, con reportes de desprendimiento de tierra sobre tramos de la carretera nacional a la altura de Tierra Colorada, situación que obligó a extremar precauciones a quienes transitan por la zona ante el riesgo de nuevos deslaves.

Aunque el impacto más directo se registró en Guerrero, el sismo fue percibido en una amplia franja del país. Habitantes de Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Colima reportaron haber sentido el movimiento, confirmando la extensión de las ondas sísmicas a lo largo del litoral y el sur del territorio nacional.

En el centro de México, la percepción fue generalizada. El temblor se sintió en el Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, donde se activaron protocolos de revisión preventiva sin que hasta el momento se reporten daños de consideración.

Autoridades estatales y municipales mantienen operativos de inspección en Acapulco y la Costa Chica para descartar afectaciones estructurales, mientras reiteran el llamado a la población a mantener la calma, atender indicaciones oficiales y reportar cualquier daño que pudiera estar relacionado con el sismo.

La ausencia de personas lesionadas hasta ahora no reduce la relevancia del evento, que vuelve a subrayar la exposición sísmica del Pacífico mexicano y la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, especialmente en destinos turísticos y zonas con infraestructura crítica.

