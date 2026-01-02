Sismo de 6.5 en San Marcos activa Alerta Sísmica y protocolos de seguridad en la CDMX

Un sismo de magnitud preliminar 6.5 activó la alerta sísmica y los protocolos de emergencia la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en la Ciudad de México, luego de un movimiento telúrico originado en el estado de Guerrero que fue perceptible en amplias regiones del país.

El temblor ocurrió a las 07:58:15 horas, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en la región de la Costa Chica, una zona reconocida por su elevada actividad sísmica. Las coordenadas del evento se situaron en la latitud 16.70 y longitud -99.49, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, condición que favoreció su propagación hacia el centro del territorio nacional.

La baja profundidad del sismo fue determinante para que la Alerta Sísmica se activara en distintas entidades, incluida la capital del país, donde el movimiento fue percibido de forma clara en diversas zonas, especialmente en áreas con suelo lacustre que suelen amplificar las ondas sísmicas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas; sin embargo, las dependencias de Protección Civil mantienen activos los protocolos de revisión y monitoreo en las zonas donde se reportó percepción del movimiento, con el objetivo de descartar afectaciones estructurales.

En la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se activó de inmediato el protocolo de seguridad y que cinco helicópteros del agrupamiento Cóndor realizan sobrevuelos para supervisar distintos puntos de la capital y detectar posibles incidentes derivados del sismo.

De manera paralela, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene comunicación permanente con las unidades de Protección Civil de cada alcaldía, mientras exhorta a la población a revisar sus viviendas y reportar cualquier daño que pudiera estar relacionado con el movimiento telúrico.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro también puso en marcha sus protocolos de seguridad en toda la red, por lo que los trenes operan con marcha lenta mientras personal técnico y operativo realiza inspecciones en vías, estaciones e instalaciones electromecánicas para garantizar condiciones seguras para las personas usuarias.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a mantener la calma, seguir las indicaciones del personal de emergencia y mantenerse informados exclusivamente a través de canales oficiales, ante la posibilidad de actualizaciones en la información o la eventual presencia de réplicas.

