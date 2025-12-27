Sismo de magnitud 6.6 sacude Taiwán y activa protocolos de prevención sin reporte de daños

Un terremoto de magnitud 6.6 estremeció a Taiwán la noche del sábado, un evento que volvió a poner en alerta a una de las regiones sísmicamente más activas de Asia, aunque sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales de consideración, de acuerdo con los primeros balances oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 11:05 de la noche, hora local, con un epicentro ubicado a 31 kilómetros al este de la costa de Yilan, una ciudad situada en el noreste de la isla, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, cuyos registros son referencia internacional para la medición de sismos de gran magnitud.

La intensidad del temblor fue suficiente para sentirse en amplias zonas del territorio taiwanés, incluida la capital, Taipéi, ubicada a más de 50 kilómetros del epicentro, donde habitantes reportaron vibraciones perceptibles en edificios, balanceo de lámparas y una breve interrupción de la actividad cotidiana.

Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y verificación de infraestructura crítica, un procedimiento habitual en Taiwán, país que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de emergencias sísmicas debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Hasta el cierre de los primeros reportes, los organismos de protección civil no habían confirmado personas lesionadas ni afectaciones estructurales relevantes, aunque se mantenían recorridos preventivos en zonas urbanas y costeras para descartar daños ocultos en carreteras, edificios antiguos y redes de servicios.

La ausencia inicial de daños mayores se atribuye, en parte, a los estrictos códigos de construcción vigentes en Taiwán, reforzados tras sismos devastadores ocurridos en décadas pasadas, que han obligado a modernizar edificaciones y a fortalecer la cultura de prevención entre la población.

Especialistas recordaron que, aunque un sismo de esta magnitud puede generar consecuencias severas, factores como la profundidad del epicentro y su localización mar adentro influyen de manera determinante en la reducción del impacto en zonas habitadas.

El evento sísmico también fue monitoreado por centros internacionales de vigilancia, mientras se mantenía la atención ante la posibilidad de réplicas, un escenario común tras movimientos de esta intensidad y que suele extender la alerta durante varias horas.

