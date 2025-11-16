ÚLTIMA HORA: Sismo de 5.2 se registra al sur de Los Cabos, BCS; sacude estados vecinos

Un fuerte sismos de magnitud de 5.2 se registró la tarde de este domingo 16 de noviembre en aguas del Océano Pacífico Mexicano.

De acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el terremoto se registró exactamente a las 15:44 horas de este 16 de noviembre de 2025, con su epicentro localizado a 363 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mediante la alerta que el Servicio Sismológico Nacional emitió a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) especificó que el sismo de hoy se registró a una profundidad de 10 kilómetros, en una zona tectónicamente activa donde convergen las placas del Pacífico, Rivera y Cocos.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas sobre el sismo registrado hoy domingo, pero las autoridades mantienen un monitoreo constante para evaluar posibles réplicas o afectaciones en las costas cercanas.