Sismo de 5.2 sacude Oaxaca, no se activa sistema de alerta de la CDMX

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este lunes 8 de septiembre, a las 16:33 horas, ocurrió un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a un kilómetro de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. El movimiento telúrico fue percibido en diferentes puntos de la Ciudad de México, donde algunos habitantes evacuaron sus viviendas de manera preventiva.

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, el temblor se sintió con intensidad moderada en varias alcaldías, aunque no se reportaron daños estructurales ni personas lesionadas. Varios usuarios señalaron que fueron alertados a través de aplicaciones móviles que recomendaron la evacuación inmediata.

Sismo no activó alerta sísmica en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) comunicó que el sismo no ameritó la activación de la Alerta Sísmica en los altavoces de la capital, ya que los niveles de energía no alcanzaron los parámetros establecidos.

En tanto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) confirmó el evento telúrico y detalló que, aunque se registró una magnitud perceptible, no se emitió señal de alerta debido a que no se superaron los límites de seguridad programados en el sistema.

Autoridades locales como el alcalde de Coyoacán señalaron que se activaron protocolos preventivos y se difundieron números de emergencia para atender cualquier incidente derivado del movimiento telúrico. Explicó que se tomaron medidas inmediatas para salvaguardar a la población en caso de réplicas o eventualidades mayores.