Se registra sismo de 5.7 en Oaxaca; se activa alerta sísmica en otros estados de México

Un sismo de magnitud preliminar 5.7 sorprendió a los habitantes y turistas de Puerto Escondido, Oaxaca, la tarde de este domingo 8 de febrero de 2026. Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:42:10 horas, con un epicentro localizado a 19 kilómetros al noreste de dicha localidad costera.

El fenómeno natural tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que permitió que la percepción del movimiento fuera intensa en diversas zonas del estado. Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca ha iniciado los recorridos de vigilancia para evaluar posibles daños en infraestructuras estratégicas y viviendas, sin que se reporten víctimas de forma inmediata.

La alerta sísmica fue captada por aplicaciones como Sassla, que notificaron a los usuarios segundos antes de que las ondas sísmicas fueran perceptibles en las zonas más alejadas del epicentro. En la capital, Oaxaca de Juárez, se reportó la evacuación de edificios públicos y plazas comerciales como medida preventiva ante la intensidad del temblor hoy.

Debido al sismo de hoy se activaron las alertas sísmicas en los estados de Puebla, Morelos, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

Aunque en la Ciudad de México también se activó la alerta sísmica, la percepción fue casi nula (menor a una magnitud de 3 lo que la hace casi imperceptible) y hasta el momento no se han reportado daños.

Contexto sísmico en el estado de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también ya emitió una publicación en sus redes sociales en las cuales avisa a la población que ya están realizándose inspecciones en el estado.

“Acabamos de registrar un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido. Hemos activado los protocolos de Protección Civil de manera inmediata para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones. Seguiremos informando.”

Oaxaca es una de las entidades con mayor actividad sísmica en México, concentrando un alto porcentaje de los eventos registrados por el SSN. La interacción de las placas tectónicas de Cocos y de Rivera bajo la placa Norteamericana genera una liberación de energía constante en esta región del Pacífico. Históricamente, municipios como Puerto Escondido, Huatulco y Salina Cruz han sido puntos recurrentes de epicentros que han puesto a prueba la resiliencia de la infraestructura local y los sistemas de prevención civil.

