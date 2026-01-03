Sismo de 6.5, registrado hoy en Guerrero, supera las 800 réplica; lista actualizada de muertes y daños

El sismo registrado hoy, 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, tuvo una magnitud de 6.5 según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Hasta las 17:00 horas de este día, se han reportado 816 réplicas y dos muertos, siendo esta cifra la más actualizada por las autoridades sismológicas oficiales.

La mayoría de estas réplicas de sismo han sido de magnitudes menores, con las más intensas alcanzando hasta 4.7, según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES). No se espera que estas réplicas causen daños adicionales significativos, pero las autoridades recomiendan mantener la vigilancia en zonas vulnerables.

Las réplicas han sido monitoreadas de cerca por el SSN, que inicialmente reportó 151 eventos hasta las 09:00 horas, incrementándose progresivamente a lo largo del día. En estados vecinos como Puebla, Oaxaca y Michoacán, algunas réplicas se han sentido levemente, pero sin reportes de afectaciones adicionales. En la Ciudad de México, las alertas sísmicas se activaron en varias ocasiones, aunque la intensidad fue menor comparada con el sismo inicial.

Lista de daños reportados por el sismo de hoy 2 de enero del 2026

En cuanto a los daños reportados oficialmente por las autoridades de Guerrero, se registran los siguientes:

Al menos 500 viviendas afectadas, con grados variables de daño que incluyen techos colapsados, muros caídos y problemas estructurales.

Se reportaron derrumbes en carreteras

Fugas de gas LP en Acapulco y Chilpancingo

Daños menores en hospitales como el ISSSTE en Chilpancingo, lo que llevó a evacuaciones preventivas y traslados de pacientes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó dos muertes: una mujer de aproximadamente 50 años en la comunidad de Las Minas, San Marcos, Guerrero, por colapso de su vivienda, y cuatro heridos leves atendidos en clínicas locales. En la Ciudad de México un hombre de 67 años falleció al caer por las escaleras durante la evacuación en la alcaldía Benito Juárez, también se registraron 12 heridos leves y 13 crisis nerviosas atendidas en sitio.

Los daños en CDMX incluyen interrupciones en el suministro eléctrico, caídas de árboles y postes, desprendimientos de fachadas en edificios como en Avenida Juárez, y plafones caídos en el Hospital La Raza del IMSS, sin impacto en la atención médica. El Metro y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operan con normalidad tras revisiones, aunque se inspeccionaron 34 edificios y cinco viviendas preventivamente.

En estados vecinos como Puebla, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Veracruz e Hidalgo, las autoridades locales y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informaron que no se registraron daños graves ni víctimas. Solo se activaron protocolos de revisión y supervisión, con reportes menores como fallos temporales en comunicaciones y electricidad restaurada al 100%.

Para las 18:00 horas, en Guerrero, el 99.9% del servicio eléctrico ha sido notificado como restablecido, aunque líneas como Papagayo-Cruz Grande y Pinotepa-Ometepec se vieron afectadas inicialmente. No hay informes oficiales de daños en infraestructura crítica en estas regiones.

¿Qué tan común son los sismos en México durante el mes de enero?

Históricamente, México ha registrado varios sismos de gran intensidad durante el mes de enero. Según datos recabados por la inteligencia artificial Grok, desde 1900 en la República Mexicana se han documentado al menos 28 sismos entre magnitudes 6 y 7 durante los meses de enero.

Destacan sismos como el de 2003 en Colima (magnitud 7.5, 29 muertes), 1997 en Michoacán (7.2, 1 muerte), 1973 en Colima (7.5, 56 muertes), 1931 en Oaxaca (7.8, 114 muertes), 1920 en Puebla-Veracruz (6.4, hasta 4,000 muertes), 1900 en Colima (7.4), 1899 en Guerrero (7.5) y 1835 en Estado de México (intensidad de 7).

