Video: Sismo causa daños en Benito Juárez; cae semáforo en cruce de Rébsamen y Morena

El sismo registrado este jueves provocó daños en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde se reportó la caída de un semáforo tras el fuerte movimiento telúrico que se sintió en gran parte de la capital.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió en la esquina de Rébsamen y Morena, punto en el que la estructura colapsó debido al #temblor, generando alerta entre automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar para acordonar el área y evitar accidentes, mientras se realizan las revisiones correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades capitalinas continúan con la evaluación de afectaciones en distintas alcaldías de la CDMX, e hicieron un llamado a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones oficiales ante posibles réplicas.

