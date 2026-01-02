Sismo de 6.5 en Guerrero deja un muerto, 12 lesionados y cientos de réplicas; daños en CDMX y el sur del país

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero sacudió la mañana de este viernes a la Ciudad de México y a diversos estados del país, activando la alerta sísmica, provocando evacuaciones masivas y dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y 12 lesionadas en la capital, además de daños materiales en varias entidades.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas, con epicentro localizado a cuatro kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, una zona de alta actividad sísmica en la Costa Chica. La intensidad del evento fue suficiente para que la alerta sísmica se activara en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que derivó en la evacuación de edificios públicos, oficinas y viviendas.

En la alcaldía Benito Juárez se reportó el fallecimiento de un hombre de 67 años, quien perdió la vida al tropezar mientras evacuaba su departamento ubicado en un segundo piso. Autoridades capitalinas informaron que el adulto mayor sufrió un posible paro cardiorrespiratorio y posteriormente cayó en un área común de un inmueble en la colonia Álamos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que al menos 12 personas resultaron lesionadas tras la activación del protocolo de emergencia, la mayoría por caídas, crisis nerviosas y golpes menores durante la evacuación, sin que hasta el momento se reporten heridos de gravedad.

En Guerrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en municipios como Acapulco, San Marcos y Chilpancingo, además de derrumbes carreteros y fugas de gas. A pesar de ello, las autoridades estatales informaron que no se registran personas muertas ni lesionadas, solo atenciones por crisis nerviosa.

La Ciudad de México también registró afectaciones en infraestructura urbana, con la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como fallas en el suministro eléctrico. Se mantienen evaluaciones en dos estructuras con posible riesgo de colapso y revisiones preventivas en al menos 34 edificios y cinco viviendas.

En otras entidades, el sismo se percibió con distinta intensidad. Oaxaca y Veracruz reportaron una percepción fuerte, sin daños mayores; Morelos informó afectaciones en algunas viviendas; Puebla reportó percepción ligera a moderada con saldo blanco; mientras que Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán registraron percepción ligera sin afectaciones.

El impacto del sismo alcanzó incluso el ámbito político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evacuó durante su primera conferencia matutina de 2026 y posteriormente informó que, tras comunicarse con autoridades de Guerrero y la Ciudad de México, no se tenían reportes de daños graves en los primeros sobrevuelos de supervisión.

La actividad sísmica continuó durante las horas posteriores. A las 8:17 de la mañana se registró una réplica de magnitud 4.2, que no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital. Hasta las 12:00 horas se habían contabilizado 420 réplicas, la más fuerte de magnitud 4.7, registrada alrededor de las 11:00 horas.

Protección Civil federal advirtió que podrían presentarse variaciones menores en el nivel del mar en la zona cercana al epicentro, por lo que se llamó a la población costera y a embarcaciones a mantenerse alertas. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad informó que hacia las 11:30 horas ya se había restablecido el servicio eléctrico al 82 por ciento de los usuarios afectados.

