Sismo HOY de magnitud 4.1 sacude Matías Romero, Oaxaca

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este jueves 19 de septiembre a 59 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor se registró a las 08:37 horas y el epicentro se localizó en las coordenadas 17.13° de latitud y -94.56° de longitud, con una profundidad de 133 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones en la zona.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 59 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX 19/09/24 08:37:23 Lat 17.13 Lon -94.56 Pf 133 km pic.twitter.com/FHujGGGKZc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2024

¿Qué hacer en caso de un temblor?

Los sismos son fenómenos naturales que pueden ocurrir en cualquier momento. Por ello, es fundamental estar preparado y saber cómo actuar para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias.

En caso de un temblor, lo primero es mantener la calma y recordar la regla “No Corro, No Grito, No Empujo”.

Además, busca refugio bajo una mesa o escritorio resistente para protegerte de objetos que puedan caer. Si no hay muebles cercanos, cúbrete la cabeza con los brazos y dirígete a una esquina interior de la habitación, alejado de ventanas y objetos colgantes.

Si te encuentras en el exterior, aléjate de edificios, postes eléctricos y árboles que podrían desplomarse.

En caso de estar conduciendo, detente en un lugar seguro, evitando puentes y túneles.

Después del sismo, revisa si hay personas heridas a tu alrededor y, si es necesario, llama a los servicios de emergencia. Evita usar el ascensor y no enciendas fuego hasta estar seguro de que no hay fugas de gas.

Preparar un plan de emergencia familiar y contar con un kit de suministros puede hacer la diferencia en una situación crítica.