Sismo de magnitud 5.2 sacude Oaxaca, no hubo afectaciones

Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en La Crucecita, Santa María Huatulco, sorprendió a la población de Oaxaca la noche del miércoles, sin que hasta el momento se reporten afectaciones en infraestructura, servicios básicos o personas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) confirmó que, pese al temblor, no hubo daños y se mantuvieron activos los mecanismos de supervisión en toda la región.

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:45 horas, a 40 kilómetros al este de la localidad referida, lo que permitió una rápida reacción de las brigadas estatales. La institución señaló que la magnitud registrada “no superó los parámetros para emitir alertas”, por lo que las alertas sísmicas no fueron activadas durante el evento.

Tras el sismo, la CEPCyGR desplegó los protocolos contemplados para este tipo de incidentes, coordinándose con las delegaciones regionales para descartar riesgos en zonas urbanas y rurales. La dependencia reiteró que el monitoreo continuará de forma permanente a fin de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier réplica o eventualidad posterior.