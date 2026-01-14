Sismo obliga a evacuar hospitales y hoteles en Puerto Vallarta

Un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Cabo Corrientes activó los protocolos de seguridad y la evacuación preventiva en los principales hospitales de Puerto Vallarta la mañana de este miércoles. El movimiento telúrico, registrado a las 07:18 horas, movilizó a la UEPCBJ, organismo que confirmó el desalojo de cientos de personas en unidades médicas estratégicas, como el IMSS y el Hospital Regional, con el fin de salvaguardar la integridad de pacientes y personal.

En la clínica 170 del IMSS se reportó la salida de 250 personas, mientras que en el Hospital Regional se contabilizaron cerca de 100 ciudadanos que abandonaron el inmueble. Tras una inspección detallada, los cuerpos de emergencia descartaron daños estructurales, lo que permitió retomar las actividades médicas habituales en estos hospitales poco tiempo después del incidente.

Por su parte, la dirección de Protección Civil Municipal informó que los protocolos de desalojo también se extendieron a diversos hoteles de la franja turística. Mientras los equipos de rescate evaluaban la infraestructura de los hoteles, en municipios aledaños como Tomatlán solo se reportó la percepción del sismo, sin que fuera necesario realizar despliegues de emergencia o reportar afectaciones materiales.

El impacto del evento alcanzó al ámbito educativo, donde al menos una Universidad privada de la región decidió suspender las clases de manera oficial. La institución notificó que las actividades del turno matutino quedaban canceladas por protocolo de seguridad, esperando retomar las labores académicas al día siguiente.

Finalmente, en Cabo Corrientes, un Centro de Salud local realizó la evacuación de seis personas. Las autoridades estatales mantienen un monitoreo permanente en la zona occidente para responder ante posibles réplicas y asegurar la coordinación en zonas vulnerables.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO