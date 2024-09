Sismo de 4.7 se registra en Los Ángeles, California 

La mañana de este jueves 12 de septiembre se registró un sismo de magnitud de 4.7 con epicentro en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) informó que el sismo ocurrió a siete kilómetros al norte de Malibú, y tuvo una profundidad de 11 kilómetros.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños graves o incluso personas lesionadas por este movimiento telúrico, sin embargo, en redes sociales se han compartido videos del susto que vivieron los ciudadanos.

Uno de los clips más virales es el de un programa de deportes. Mientras cuatro hombres hablaban sobre la temporada de futbol americano, todo el set comenzó a moverse como si fuera una gelatina.

EARTHQUAKE LIVE ON OUR SHOW.

Holy cow that was my first earthquake I’ve ever experienced. @TheFacilityFS1 pic.twitter.com/g0BiRPhZXv

— Chase Daniel (@ChaseDaniel) September 12, 2024