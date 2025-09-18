Fuerte sismo de 7.8 sacude Kamchatka, Rusia, y genera alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7.8 se registró este 18 de septiembre de 2025 frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 10 kilómetros.

Alerta de tsunami para la región

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por posibles olas peligrosas para las costas cercanas. Las autoridades rusas mantienen vigilancia en la zona y recomiendan a la población costera seguir las indicaciones de protección civil.

Zona sísmica con actividad reciente

Este nuevo sismo ocurre apenas cinco días después de otro terremoto de magnitud 7,4 en la misma región, registrado el 13 de septiembre. En julio, Kamchatka también fue escenario de un terremoto de 8,8, uno de los más fuertes en más de una década, que provocó tsunamis de hasta cuatro metros y evacuaciones masivas en el Pacífico.

Ante la alerta, expertos aconsejan mantenerse alejados de la línea de costa, seguir los canales oficiales de información y estar preparados para posibles réplicas. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos.