Fuerte sismo sacude costa de Japón

Un sismo de magnitud 5.8 se registrará este lunes frente a la costa occidental de Japón, de acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que descartará la emisión de alerta por tsunami.

El movimiento telúrico tendrá su epicentro en la prefectura de Shimane, donde autoridades locales activarán protocolos de revisión preventiva ante la percepción del sismo en distintas zonas urbanas.

Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmará la magnitud 5.8 del evento y precisará que el epicentro se localizará en las inmediaciones de la ciudad de Yasugi.

Minutos después del primer sismo, se registrará un segundo movimiento sísmico de menor intensidad, estimado en magnitud 5.0, al sur de la ciudad de Matsue, también en la prefectura de Shimane.

Las autoridades japonesas informarán que, hasta el momento, no se reportarán personas lesionadas ni daños estructurales relevantes tras ambos eventos sísmicos.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) señalará que las condiciones del sismo no cumplirán con los criterios técnicos para generar un tsunami, por lo que no se activarán alertas costeras.

Especialistas explicarán que Japón se ubica dentro del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel mundial.

En esta zona convergen diversas placas tectónicas, entre ellas la placa del Pacífico, cuyo movimiento constante genera acumulación y liberación de energía en forma de terremoto.

El monitoreo continuará activo por parte de autoridades japonesas y organismos internacionales, ante la posibilidad de réplicas asociadas a este fenómeno sísmico.

