Sismo sacude a Guerrero, suenan alarmas en la CDMX

Durante los primeros minutos de este viernes, un sismo de magnitud preliminar 5.2 sacudió el sur y centro del país, activando de inmediato la alarma sísmica en diversas zonas. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, fue reportado de forma oficial por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a las 00:42 horas, generando alerta entre la población que rápidamente evacuó sus viviendas tras el sonido de los altavoces.

En la CDMX, el fenómeno se percibió con una intensidad que obligó a la activación de los protocolos de seguridad en las 16 alcaldías. Según los sistemas de monitoreo, este Sismo tuvo efectos considerados como violentos en áreas cercanas al epicentro y fuertes en la capital del país, aunque de manera preliminar el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no ha reportado afectaciones estructurales de gravedad ni personas lesionadas tras los primeros recorridos de supervisión.

Curiosamente, este no fue el único evento relevante de la madrugada, pues minutos antes se registró otra actividad sísmica importante, esta vez cerca de Chetumal, Quintana Roo. De acuerdo con los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), un movimiento de magnitud 5.6 ocurrió frente a las costas del Caribe, ubicándose a 317 kilómetros al sur de la ciudad de Chetumal, lo que puso en alerta a las autoridades del sureste mexicano ante la inusual frecuencia de estos eventos en una misma noche.

Leer más: Sismo obliga a evacuar hospitales y hoteles en Puerto Vallarta

La plataforma de monitoreo SASSLA informó que, además de San Marcos, Guerrero, otras ciudades como Chilpancingo y Acapulco sintieron el movimiento con gran fuerza. En entidades como Morelos, Puebla y el Estado de México, los efectos fueron moderados, mientras que en zonas más alejadas como Colima y Guadalajara, el impacto fue ligero o imperceptible. Las autoridades de Protección Civil en la CDMX y Guerrero continúan con la evaluación de infraestructura estratégica como hospitales y sistemas de transporte.

Se reporta evacuación de hoteles en la ciudad de Acapulco. De momento no se reportan daños en la ciudad turística, pero se pidió a la población reportar alguna incidencia al 911.

Por otro lado, se presentó un sismo frente a las costas de Quintana Roo según reportó el SSN:

En el caso de Quintana Roo, el reporte preliminar indica que el evento al sur de Chetumal tuvo una profundidad de 10 kilómetros. A pesar de la magnitud de 5.6 en esa zona, hasta el momento, no se activaron alertas de tsunami ni se reportaron daños en la infraestructura turística del estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/