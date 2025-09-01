Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 1 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosSeptiembre no falla: sismo de 4.3 sacude a Los Cabos
Los Cabos

Septiembre no falla: sismo de 4.3 sacude a Los Cabos

Esta tarde un sismo de magnitud 4.3 sacudió Los Cabos, con epicentro a 10 km de San José del Cabo
Luis Castrejón
1 septiembre, 2025
0
186
Sismo Los CabOS

Foto: Archivo

Esta tarde aproximadamente a las 2:38, un sismo de magnitud de 4.3 se sintió en diversas zonas del municipio de Los Cabos, incluyendo la cabecera municipal y la delegación de Cabo San Lucas. Usuarios en redes sociales y ciudadanos reportaron haber percibido el movimiento durante aproximadamente cinco segundos.

De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se localizó a 10 kilómetros al sureste San José del Cabo, informó el  Servicio Sismológico Nacional. Autoridades locales llamaron a la población a mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas.

Aunque no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas, el temblor generó alarma entre los habitantes, quienes compartieron sus experiencias en tiempo real. Expertos recomiendan mantener prevención ante posibles réplicas, revisar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de protección civil.

LEER MÁS: Tormenta tropical Kiko se fortalece en el Pacífico; podría convertirse en huracán categoría 2

Este sismo se suma a los movimientos sísmicos que periódicamente se registran en la península de Baja California Sur, zona considerada de actividad sísmica moderada, donde los ciudadanos y autoridades suelen estar atentos a protocolos de seguridad.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLos CabosSismo
Articulo anterior

¿Qué eventos astronómicos habrá en septiembre? Conoce el calendario

Siguiente articulo

24 millones de alumnos regresaron a clases en México este lunes