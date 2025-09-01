Septiembre no falla: sismo de 4.3 sacude a Los Cabos

Esta tarde aproximadamente a las 2:38, un sismo de magnitud de 4.3 se sintió en diversas zonas del municipio de Los Cabos, incluyendo la cabecera municipal y la delegación de Cabo San Lucas. Usuarios en redes sociales y ciudadanos reportaron haber percibido el movimiento durante aproximadamente cinco segundos.

De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se localizó a 10 kilómetros al sureste San José del Cabo, informó el Servicio Sismológico Nacional. Autoridades locales llamaron a la población a mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas.

Aunque no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas, el temblor generó alarma entre los habitantes, quienes compartieron sus experiencias en tiempo real. Expertos recomiendan mantener prevención ante posibles réplicas, revisar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de protección civil.

Este sismo se suma a los movimientos sísmicos que periódicamente se registran en la península de Baja California Sur, zona considerada de actividad sísmica moderada, donde los ciudadanos y autoridades suelen estar atentos a protocolos de seguridad.

