Sismo en San José del Cabo la tarde de este martes

Un sismo de mediana intensidad se registró la tarde de este martes en San José del Cabo, sin que se reportaran daños ni afectaciones. El movimiento telúrico fue informado por el Servicio Sismológico Nacional SSN, que detalló el epicentro y la magnitud del evento.

De acuerdo con la información oficial, el temblor alcanzó una magnitud de 3.3 grados y se localizó a tres kilómetros al oeste de San José del Cabo. El registro tuvo lugar a las 15:23 horas, tiempo del centro del país, con una profundidad de 17.5 kilómetros.

No obstante, habitantes de la localidad señalaron que el movimiento resultó imperceptible para la mayoría de los habitantes de la zona. No se activaron protocolos de emergencia ni se recibieron reportes de incidentes asociados al evento.

El SSN agregó que este tipo de movimientos son comunes en la región debido a la actividad sísmica del área, aunque la mayoría de ellos suelen ser de baja magnitud y no representan riesgos significativos para la población.