Sismo en San José del Cabo genera 90 replicas

El Servicio Sismológico Nacional informó que este lunes se registró un Sismo de Magnitud 4.8 con epicentro a 10 kilómetros al sureste de San José del Cabo, ocurrido a las 14:38:21, tiempo del Pacífico.

Tras el movimiento telúrico, se presentaron de inmediato múltiples réplicas, que alcanzaron las 90 en menos de dos horas, aunque la mayoría no alcanzaron Magnitud superior a 2.0. A diferencia del primer temblor, que se originó en el mar, los posteriores tuvieron lugar en tierra firme, cerca del campo de golf La Querencia.

La primera de las réplicas ocurrió apenas un minuto y 14 segundos después, exactamente a las 14:39:35, con Magnitud de 1.8. Este registro marcó el inicio de una serie constante de movimientos que mantuvieron alerta a la población.

La réplica más fuerte se presentó a las 15:35:57 con una Magnitud de 2.6, mientras que la más débil fue de 1.3, ocurrida a las 14:43:23. Ambas se sumaron a una cadena de variaciones que confirmaron la inestabilidad sísmica en la zona.

La más reciente de las réplicas fue contabilizada a las 15:57:22, con una Magnitud de 2.1, confirmando que la actividad sísmica continuó de manera sostenida durante toda la tarde.

Autoridades locales señalaron que hasta el momento no se reportaron daños estructurales graves, aunque se recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles movimientos adicionales.

El Sismo de Magnitud 4.8 provocó inquietud en comunidades aledañas, donde algunos habitantes se resguardaron de manera preventiva siguiendo protocolos de protección civil.