Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 27 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosSismo de magnitud 3.2 sorprende a habitantes de Los Cabos
Los Cabos

Sismo de magnitud 3.2 sorprende a habitantes de Los Cabos

Un sismo de magnitud preliminar 3.2 con epicentro cercano a San José del Cabo sorprendió la mañana de este sábado a habitantes de Los Cabos. Aunque no se registraron daños ni heridos, el movimiento generó alarma entre la población.
Daniela Lara
27 septiembre, 2025
0
54
La mañana de este sábado se registró un sismo de magnitud 3.2

IMG: Archivo Tribuna de México

La mañana de este sábado se registró un sismo en Los Cabos que sorprendió a ciudadanos del municipio, principalmente en la cabecera de San José del Cabo, donde varios habitantes reportaron haber sentido el movimiento.

De acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 3.2, con epicentro localizado a 6 kilómetros al sur de San José del Cabo, a una profundidad de 10 kilómetros a las 09:30 horas.

A través de redes sociales, usuarios compartieron en tiempo real sus experiencias, señalando que el movimiento telúrico fue perceptible en distintas colonias. Aunque hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas, la situación generó alarma entre los habitantes.

Recomendaciones ante posibles réplicas

Las autoridades de Protección Civil de Los Cabos recomendaron a la población:

  • Mantener la calma y estar atentos a los reportes oficiales.

  • Revisar instalaciones de gas y electricidad en sus hogares.

  • Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.

Aunque no se registraron daños ni heridos, el movimiento generó alarma entre la población.

IMG: Captura SSN

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO 
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasSismo en Los CabosSSN
Articulo anterior

¿Lloverá hoy en La Paz y Los Cabos? Clima EN VIVO en ...

Siguiente articulo

Víctor Castro Cosío pide a Claudia Sheinbaum visitar Comondú y Loreto, BCS