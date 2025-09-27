Sismo de magnitud 3.2 sorprende a habitantes de Los Cabos

La mañana de este sábado se registró un sismo en Los Cabos que sorprendió a ciudadanos del municipio, principalmente en la cabecera de San José del Cabo, donde varios habitantes reportaron haber sentido el movimiento.

De acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 3.2, con epicentro localizado a 6 kilómetros al sur de San José del Cabo, a una profundidad de 10 kilómetros a las 09:30 horas.

A través de redes sociales, usuarios compartieron en tiempo real sus experiencias, señalando que el movimiento telúrico fue perceptible en distintas colonias. Aunque hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas, la situación generó alarma entre los habitantes.

Recomendaciones ante posibles réplicas

Las autoridades de Protección Civil de Los Cabos recomendaron a la población:

Mantener la calma y estar atentos a los reportes oficiales.

Revisar instalaciones de gas y electricidad en sus hogares.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.