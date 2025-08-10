Sismo de 6.1 sacude Turquía y deja edificios colapsados

Sismo 6.1 Turquía provoca alarma y daños estructurales en varias ciudades. El temblor se registró la noche del domingo con epicentro cerca de la provincia de Balikesir, y se sintió también en Estambul.

Según reportes oficiales, el movimiento telúrico provocó el colapso parcial o total de al menos diez edificios. Cuatro personas resultaron heridas y dos fueron rescatadas con vida de entre los escombros.

La población salió a las calles por temor a réplicas. Equipos de rescate, personal médico y unidades de protección civil se desplegaron rápidamente en las zonas afectadas.

Las autoridades confirmaron que el sismo 6.1 Turquía activó los protocolos de emergencia. La agencia de manejo de desastres realiza inspecciones para evaluar daños y prevenir riesgos adicionales.

El gobierno pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y evitar regresar a edificios dañados hasta que sean revisados por especialistas.