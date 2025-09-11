Más de 1,800 sismos en septiembre en BCS; recomiendan inspecciones en viviendas

La actividad sísmica en Los Cabos se ha intensificado en los últimos días. Aunque la mayoría de los movimientos son imperceptibles, con el tiempo pueden dañar las viviendas. Los Bomberos de Cabo San Lucas advierten que es momento de revisar tanto las estructuras como los sistemas de gas para prevenir accidentes.

El capitán Jesús Enrique Angulo Ortega, jefe de Inspecciones y Dictámenes de Riesgo del Cuerpo de Bomberos, pidió especial atención a las tuberías de gas ahogadas, aquellas que están dentro del concreto. Explicó que las vibraciones pueden debilitarlas y provocar fugas.

“También hay que estar revisando la parte del gas, es de suma importancia, sobre todo aquellas que lastimosamente cuentan con tubería ahogada en el concreto, hay que tener mucho cuidado con ellas, ahí no tenemos manera de cómo revisar, sin embargo, sí te aconsejamos que cambies tu sistema de gas, tus tuberías y que las pongas de manera visible para que cualquier movimiento que hoy por hoy se están registrando con mayor frecuencia”, expresó el capitán Angulo Ortega.

El capitán agregó que los daños más comunes por sismos se presentan en las estructuras de las casas. Recomendó verificar los marcos de las ventanas, buscar grietas y revisar las uniones de trabes con castillos, así como los empates de bloques en construcciones de concreto. Estos puntos son los primeros en resentir las vibraciones.

Las medidas preventivas buscan reducir riesgos y garantizar que los inmuebles sigan siendo seguros y habitables, sobre todo en un contexto de microsismos continuos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en lo que va de septiembre Baja California Sur ha registrado más de 1,800 movimientos telúricos de baja intensidad, la mayoría en San José del Cabo. Se prevé que la actividad sísmica continúe en los próximos días, por lo que las revisiones preventivas resultan esenciales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento