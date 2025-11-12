Dos sismos sacuden Guerrero este martes, no se reportan lesionados

Las costas de Guerrero registraron dos sismos que estremeció la zona de la Costa Grande, reavivando preguntas sobre la preparación ante movimientos telúricos en esta región mexicana.

El primer temblor registrado por la mañana, de magnitud 4.1 con epicentro a 37 km al norte de Zihuatanejo, se registró a las 05:35 h con 11 km de profundidad, reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Poco más de dos horas después, un segundo sismo en Guerrero de magnitud 4.0 fue detectado 19 km al sur de Coyuca de Benítez, con sólo 2 km de profundidad. La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.831 grados de latitud y -100.089 grados de longitud.

Las autoridades locales reportaron que, hasta el momento, no hay daños materiales ni lesiones vinculadas con estos movimientos, lo cual no descarta que se mantenga un monitoreo sobre posibles réplicas.

Aunque los valores registrados no amenazan un desastre inmediato, los sismos en Guerrero exponen la tensión constante que vive la entidad por su ubicación geológica. Especialistas advierten que la región, situada sobre zonas de subducción, es propensa a desplazamientos telúricos, lo que exige protocolos de emergencia actualizados y capacidad de respuesta ciudadana permanente.

Protección Civil realiza recorridos de revisión en edificaciones y señalan que, la aparente normalidad posterior al movimiento no debe adormecer la vigilancia permanente que demanda vivir al filo de placas tectónicas, ya que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.