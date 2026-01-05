Sismos golpean al turismo de Acapulco: caen reservas y se reportan pérdidas millonarias

El sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes en el estado de Guerrero provocó un impacto inmediato en la economía turística de Acapulco, donde la hotelería, los servicios y el comercio enfrentaron daños materiales y una caída abrupta en la ocupación. El movimiento telúrico no solo dejó afectaciones físicas en negocios, sino que detonó cancelaciones de reservaciones y una percepción de riesgo que frenó la llegada de visitantes en uno de los principales destinos de playa del país.

El sector comercial organizado del puerto estimó pérdidas superiores a los 15 millones de pesos, cifra que refleja el golpe directo a restaurantes, bares, hoteles y establecimientos turísticos. La afectación económica se concentró en los días posteriores al sismo, cuando la actividad se desaceleró de manera notable pese a que el destino mantuvo operaciones básicas y atención a turistas.

Leer más: Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes en Nueva York y desafían el proceso judicial de Estados Unidos

Los daños materiales se distribuyeron principalmente en infraestructura interna y equipamiento de los negocios, con pérdidas significativas en cristalería, botellas para el servicio de licores y vinos, así como en pantallas, ventiladores, aires acondicionados y sistemas de audio e iluminación. Este tipo de afectaciones, aunque no siempre visibles desde el exterior, representan altos costos de reposición y retrasan la normalización de los servicios.

La disminución en la ocupación hotelera se convirtió en uno de los efectos más sensibles del sismo, debido a la cancelación de reservaciones y a la cautela de los turistas ante la actividad sísmica. Para un destino que depende en gran medida del turismo nacional, la percepción de inseguridad se traduce rápidamente en pérdidas, aun cuando no se hayan registrado daños estructurales mayores.

Leer más: Isla Mujeres estrena el Mirador Mar Turquesa y refuerza su apuesta por el turismo ordenado y social

A pesar del escenario adverso, el sector turístico y comercial destacó que la operación del puerto se mantuvo estable durante la emergencia. Los prestadores de servicios atendieron de forma oportuna a los visitantes que se encontraban en Acapulco al momento del sismo, lo que permitió evitar incidentes mayores y contener el impacto reputacional del destino.

En este contexto, los empresarios locales hicieron un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades y el sector privado con el objetivo de acelerar la recuperación económica. La prioridad, señalaron, es restablecer la confianza de turistas y consumidores mediante mensajes claros sobre la seguridad, la operatividad del puerto y el avance en la reparación de daños.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 5 de enero 2026

El golpe económico ocurre en un momento clave para Acapulco, cuando avanzan los preparativos del Tianguis Turístico México 2026, programado del 27 al 30 de abril de ese año, en el marco del 50 aniversario del evento más relevante del sector turístico nacional. Recientemente, la Secretaría de Turismo federal realizó una gira de trabajo en el puerto para dar seguimiento a la planeación y confirmar que los trabajos avanzan de forma coordinada entre los gobiernos federal y estatal.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO