Sismos de magnitud superior a 4.0 se han presentado en México a lo largo del día

La tarde de este lunes se registró un temblor de Magnitud 4.8 cerca de San José del Cabo, Baja California Sur, el cual ocurrió a las 14:38 horas, tiempo del Pacífico. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta el mometo no se reportan personas lesionadas tras el movimiento telúrico. Durante la jornada, además de este evento, se reportaron otros tres Sismos de Magnitud 4.0 en distintos puntos del país, lo que mantuvo la atención de las autoridades de protección civil.

Sismo en distintas regiones del país

El primer Sismo se localizó a 141 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapa, con una Magnitud de 4.0 a las 02:23 horas, horario del Pacífico, con una profundidad de 14.8 kilómetros.

Posteriormente, un movimiento de tierra se registró a 62 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán, con una Magnitud de 4.0, a las 03:43 horas del Pacífico, alcanzando una profundidad de 47.3 kilómetros.

Horas más tarde, a las 08:04 horas tiempo del Pacífico, se presentó un nuevo Sismo de Magnitud 4.0, a 33 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una profundidad de 140.7 kilómetros.

Finalmente, el más fuerte del día fue el movimiento telúrico ocurrido en San José del Cabo, de Magnitud 4.3 y con una profundidad de 10 kilómetros.

