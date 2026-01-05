Más de 7 mil sismos sacudieron Baja California Sur durante 2025

Durante 2025, Baja California Sur registró una intensa actividad sísmica, al contabilizarse 7 mil 261 sismos de diferentes magnitudes, de acuerdo con el Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Aunque la cifra representa un ligero descenso respecto a 2024, el comportamiento anual mostró picos significativos en el último cuatrimestre del año.

Las estadísticas oficiales indican que septiembre fue el mes con mayor número de eventos, al concentrar 2 mil 422 sismos, seguido de octubre, con 1 mil 687 movimientos telúricos, lo que posicionó a ambos meses como los de mayor sismicidad en Baja California Sur durante 2025.

Según los datos consultados, en el primer cuatrimestre del año, la entidad registró 1 mil 545 sismos. Para el segundo cuatrimestre, la cifra disminuyó de manera considerable, al reportarse únicamente 300 sismos. No obstante, en el cuarto cuatrimestre, que comprende septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se observó un incremento notable, al acumularse 5 mil 416 sismos, concentrando la mayor parte de la actividad sísmica anual.

Entre los sismos de mayor consideración, destaca el ocurrido el 1 de septiembre de 2025, a las 15:38 horas (tiempo del centro de México), con una magnitud de 4.6. Posteriormente, el 3 de septiembre, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.3, a las 05:58 horas. Ambos sismos en Baja California Sur fueron percibidos en una amplia zona del municipio de Los Cabos, sin que se reportaran daños mayores.

A pesar del incremento registrado en los últimos meses del año, las cifras reflejan un decremento general en la actividad sísmica al comparar los 7 mil 261 sismos de 2025 con los 7 mil 668 sismos contabilizados en 2024, lo que representa 407 eventos menos.

De manera adicional, el Servicio Sismológico Nacional informó que desde julio de 2024 y hasta el 8 de octubre de 2025, se han registrado 10 mil 340 sismos al sur de San José del Cabo. De acuerdo con un reporte especial del SSN, esta actividad está asociada a un enjambre sísmico localizado en la parte sur de la falla de San José del Cabo, fenómeno que continúa bajo monitoreo permanente.

