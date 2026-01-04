Sismos siguen presentándose en Guerrero este sábado

Sismos continúan registrándose en Guerrero, donde la noche de este sábado se reportaron dos movimientos telúricos recientes al suroeste de San Marcos, ambos ocurridos en un corto lapso y a baja profundidad, lo que reforzó la percepción local.

El primero de los eventos se presentó a las 20:22 horas, con una magnitud de 4.3, localizado a 22 kilómetros al suroeste de San Marcos. Minutos después, a las 20:35 horas, ambos tiempo del Centro de México, se registró un segundo movimiento, con epicentro más cercano y una profundidad aproximada de tres kilómetros.

Ambos sismos se suman a la intensa actividad posterior al movimiento principal de 6.5 de magnitud, ocurrido el viernes 2 de enero, el cual fue perceptible incluso en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional había informado que hasta las 20:00 horas de este sábado, tiempo del Centro de México, se habían contabilizado mil 788 réplicas del evento principal registrado en San Marcos, siendo la mayor de magnitud 4.7.

Especialistas explican que esta actividad es consecuencia directa de la interacción entre las placas de Cocos y Norteamérica, un proceso constante que convierte a Guerrero en una de las regiones con mayor recurrencia sísmica del país.

