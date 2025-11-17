¿Cerrará Six Flags México? Horarios, precios y más sobre el parque temático

Tras la incertidumbre generada en redes sociales por el cierre de un parque de la cadena en Estados Unidos, surgió la duda sobre si Six Flags México también detendría operaciones.

Sin embargo, la compañía confirmó que no cerrará y que el parque en la Ciudad de México continuará funcionando con normalidad.

La aclaración llega luego de que se anunciara el cierre de Six Flags America, ubicado en Maryland, decisión que no afecta a la sede mexicana. El parque capitalino mantiene sus actividades y su calendario operativo vigente.

En cuanto a los horarios, estos varían según la temporada y los eventos especiales. Generalmente, el parque abre alrededor de las 10:00 horas y cierra entre las 18:00 y 21:00 horas, aunque se recomienda consultar el calendario oficialantes de la visita para verificar ajustes por temporada alta, festivales o mantenimiento.

Respecto a los precios, el boleto de admisión general para un día tiene un costo aproximado desde $949 MXN, además de opciones como pases anuales, paquetes familiares y promociones especiales.

Los costos pueden modificarse según la fecha y disponibilidad.

A pesar de los rumores, Six Flags México permanece como uno de los centros de entretenimiento más visitados de la capital, por lo que se sugiere a los asistentes revisar con anticipación la disponibilidad de atracciones, eventos temáticos y cierres temporales, especialmente en fines de semana o días festivos.