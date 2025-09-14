San José del Cabo será sede del Congreso Internacional de Bomberos y Brigadistas 2025

Del 6 al 10 de octubre, San José del Cabo será sede del Segundo Congreso Internacional de Bomberos y Brigadistas 2025, organizado por el Departamento de Bomberos y su patronato, con el respaldo del XV Ayuntamiento, la iniciativa privada y la comunidad.

El evento reunirá a 300 profesionistas del sistema de emergencias provenientes de México, Chile y Argentina. Participarán 22 instructores de Estados Unidos y 20 de México, quienes impartirán capacitaciones gratuitas en cursos y conferencias para bomberos y paramédicos. Los asistentes solo cubrirán gastos de hospedaje y alimentación.

El programa incluye seis cursos y cinco conferencias, ya con cupo lleno y lista de espera. Entre los temas destacan:

Operaciones contra incendios estructurales

Extracción vehicular

Sistema de Comando de Incidentes

Investigación de incendios

Atención a pacientes quemados y prensados

Prevención en brigadas hoteleras

También se abordarán la salud mental de cuerpos de emergencia, la atención médica prehospitalaria y la prevención en espacios turísticos.

Lee más: Invitan a colectivos y organizaciones a la Mesa Municipal de No Discriminación

Este congreso marcará además la inauguración del nuevo campo de entrenamiento del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

El comandante Omar Barreras Núñez resaltó que este encuentro refleja el crecimiento y profesionalismo del sistema de emergencias de Los Cabos, ante el aumento poblacional y turístico que exige mayor preparación.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal y de empresas como Grupo Questro, GUSA y Bloquera El Palmar, entre otras.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.