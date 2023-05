Slim destaca estabilidad económica de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reunió la semana pasada en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim y coincidieron en que se está viviendo un “buen momento” para la inversión en México y que hay estabilidad económica y financiera.

En su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que el empresario también coincide en que México es uno de los países más atractivos de la inversión foránea y ejemplo de esto, es que no deja de sorprender el fortalecimiento del peso.

“Sí, estuvo aquí, platicamos de la situación económica del país. Él coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos de la inversión foránea, tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso”.

Al respecto, López Obrador destacó el cierre del peso de este lunes -17.42 pesos por dólar- que no se veía en 7 años.

“No deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en 7 años. Esto es confianza, pueden decir nuestros adversarios que son otros factores, sí, hay otros factores, pero hay uno que es muy importante: la confianza; hay finanzas públicas sanas, el país no está endeudado, no hay corrupción”.