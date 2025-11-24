Visita sorpresa de Carlos Slim a Palacio Nacional: esto se sabe

El empresario Carlos Slim se reunió este lunes en el recinto presidencial del Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que representa su tercera visita al cargo desde que asumió el poder.

Slim ingresó aproximadamente a las 14:30 horas por un acceso poco habitual del inmueble, acompañado de un vehículo negro que se detuvo frente a la calle de Corregidora, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con fuentes oficiales, el motivo del encuentro giró en torno a asuntos de inversión, el mercado interno y la relación entre el sector privado y el gobierno federal. En julio pasado, la mandataria había señalado que entre los temas tratados se encontraban las inversiones del denominado “Plan México”.

Aunque no se han publicado detalles oficiales sobre los acuerdos alcanzados, la reunión marca otro paso en los contactos entre el gobierno y el empresario que encabeza Grupo Carso, considerado uno de los hombres más ricos del país.

