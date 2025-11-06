Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 5 de Noviembre, 2025
Turismo

El slow travel conquista al turismo con su propuesta de viajes tranquilos y sostenibles

Esta tendencia invita a disfrutar los destinos sin prisas, conectando con la cultura local y promoviendo un turismo más responsable.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
5 noviembre, 2025
El concepto de slow travel, también conocido como “viajar despacio”, se ha convertido en una de las tendencias turísticas más destacadas de los últimos años.

A diferencia del turismo tradicional, esta filosofía promueve vivir cada destino con calma, disfrutar de los trayectos y conectar con las comunidades locales, priorizando la experiencia sobre la rapidez.

Inspirado en el movimiento slow life, el slow travel busca fomentar un turismo más consciente y sostenible, alentando a los viajeros a pasar más tiempo en un solo lugar, usar transporte local y consumir productos de la región.

Se trata de una forma de viajar que privilegia el respeto por el entorno y el contacto humano genuino.

Cada vez más personas adoptan esta tendencia como una alternativa para reducir el estrés, cuidar el planeta y disfrutar del presente. Desde pueblos mágicos hasta rutas rurales o playas tranquilas, el slow travel invita a descubrir que la mejor manera de conocer el mundo es hacerlo sin prisas y con propósito.

