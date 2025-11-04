Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 4 de Noviembre, 2025
HomeNacionalSMN alerta temperaturas de hasta -10 °C este martes 4 de noviembre
Nacional

SMN alerta temperaturas de hasta -10 °C este martes 4 de noviembre

En el sector agrícola, productores de entidades como Zacatecas, Hidalgo y Puebla se mantienen en alerta por posibles daños a cultivos de temporal, mientras que ganaderos en Chihuahua y Durango refuerzan el resguardo de su ganado ante la escasez de pasto y agua congelada
Carlos Puelma
4 noviembre, 2025
0
24

El frío extremo se apodera del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 4 de noviembre de 2025, una masa de aire polar asociada al Frente Frío número 12 provocará temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en algunas zonas del territorio nacional. El fenómeno afecta principalmente durante las primeras horas del día, obligando a la población a tomar precauciones ante heladas, nieblas densas y disminución de visibilidad en carreteras.

De acuerdo con el SMN, Durango será el estado más golpeado por el frío, con valores que podrían descender entre -5 y -10 °C en sus zonas serranas. No se trata de un evento aislado: la extensión de la masa de aire frío abarca el norte, noreste, oriente y centro del país, convirtiendo el amanecer en uno de los más fríos del año. Las autoridades pidieron evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas en situación de calle.

Leer más: Estados Unidos advierte posible cierre de su espacio aéreo ante crisis por cierre de Gobierno

La alerta también contempla temperaturas de -5 a 0 °C en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Estados usualmente reconocidos por sus climas templados, ahora se preparan para heladas matutinas que podrían afectar cosechas, ganaderías y servicios básicos como suministro de agua o energía eléctrica en comunidades rurales.

Para el resto del altiplano mexicano, el frío no será tan extremo, pero sí considerable. El SMN prevé valores de 0 a 5 °C en regiones serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. En la capital del país, se esperan bancos de niebla en zonas altas y posibles heladas ligeras en alcaldías del sur y poniente.

Este descenso de temperatura se produce debido a la interacción del Frente Frío 12 con la corriente en chorro polar y sistemas de alta presión que favorecen cielos despejados, lo cual intensifica el enfriamiento nocturno. Además, se anticipan vientos fuertes y evento de “Norte” en el Golfo de México, lo que podría provocar oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Leer más: Stroll asegura que Aston Martin será una escudería de podios este 2026

Las autoridades federales y estatales activaron protocolos de emergencia, apertura de albergues y operativos de salud para prevenir enfermedades respiratorias. Protección Civil hizo un llamado a evitar el uso de fogatas o braseros dentro de viviendas, ya que la acumulación de monóxido de carbono representa un riesgo letal durante estas condiciones.

En el sector agrícola, productores de entidades como Zacatecas, Hidalgo y Puebla se mantienen en alerta por posibles daños a cultivos de temporal, mientras que ganaderos en Chihuahua y Durango refuerzan el resguardo de su ganado ante la escasez de pasto y agua congelada. El frío afecta, además, la movilidad en carreteras y autopistas de montaña, donde la niebla y el pavimento helado complican la circulación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasMéxico
Articulo anterior

Estados Unidos advierte posible cierre de su espacio aéreo ante crisis por ...

Siguiente articulo

Dos hombres pierden la vida en Los Cabos; uno por infarto y ...