SNE y CROC acuerdan acciones para fortalecer el empleo formal en BCS

Con el objetivo de ampliar oportunidades de empleo formal en Baja California Sur, el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur fortaleció su colaboración con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mediante la firma de un convenio de trabajo.

El director general del SNE, José Manuel Rojas Aguilar, informó que este acuerdo permitirá coordinar acciones para vincular a personas buscadoras de empleo con empresas locales, así como impulsar capacitación acorde a las necesidades actuales del sector productivo, principalmente en actividades turísticas y de servicios.

Como parte de los compromisos, se desarrollarán ferias y jornadas laborales, talleres de preparación para el empleo y acciones de acompañamiento que faciliten los procesos de reclutamiento y contratación.

Además, se promoverá la participación de empleadores para impulsar prácticas profesionales, con el objetivo de que las personas adquieran experiencia laboral y mejoren sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Finalmente, el titular del SNE reiteró que la institución mantendrá la coordinación con organizaciones, sindicatos y empresas, a fin de fortalecer la calidad y disponibilidad del empleo formal en Baja California Sur.

