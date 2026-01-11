Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 11 de Enero, 2026
HomeBCSSNE y CROC acuerdan acciones para fortalecer el empleo formal en BCS
BCS

SNE y CROC acuerdan acciones para fortalecer el empleo formal en BCS

El Servicio Nacional de Empleo en BCS y la CROC acordaron reforzar la promoción del empleo formal y la capacitación para el trabajo
11 enero, 2026
0
26
SNE y CROC acuerdan acciones para fortalecer el empleo formal en BCS

Gobierno de BCS

Con el objetivo de ampliar oportunidades de empleo formal en Baja California Sur, el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur fortaleció su colaboración con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mediante la firma de un convenio de trabajo.

El director general del SNE, José Manuel Rojas Aguilar, informó que este acuerdo permitirá coordinar acciones para vincular a personas buscadoras de empleo con empresas locales, así como impulsar capacitación acorde a las necesidades actuales del sector productivo, principalmente en actividades turísticas y de servicios.

Como parte de los compromisos, se desarrollarán ferias y jornadas laborales, talleres de preparación para el empleo y acciones de acompañamiento que faciliten los procesos de reclutamiento y contratación.

Además, se promoverá la participación de empleadores para impulsar prácticas profesionales, con el objetivo de que las personas adquieran experiencia laboral y mejoren sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Finalmente, el titular del SNE reiteró que la institución mantendrá la coordinación con organizaciones, sindicatos y empresas, a fin de fortalecer la calidad y disponibilidad del empleo formal en Baja California Sur.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

El mensaje de Yesenia Méndez tras comparecer en el Ministerio Público por ...

Siguiente articulo

Entregan más de 11 mil plantas a escuelas y dependencias en BCS