SNTE exige renuncia de subdelegado del ISSSTE en BCS tras visita de director general

Durante la visita al estado del director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) plantearon una demanda urgente: la renuncia del subdelegado de Administración del ISSSTE en Baja California Sur, Ignacio Inzunza Tamayo. La petición surgió debido a la preocupación del SNTE en torno a la insuficiencia de personal médico en los servicios del ISSSTE en Los Cabos, lo que, según ellos, no satisface adecuadamente las necesidades de los derechohabientes.

Juan Meza García, el Coordinador de la Región 4 del SNTE en San José del Cabo, destacó que esta problemática ha sido persistente durante un largo período y que previamente la habían planteado en diversas ocasiones en mesas de diálogo, lamentablemente sin obtener una respuesta favorable.

Juan Meza García, señaló que:

“Ante el crecimiento de la necesidad, nos estamos viendo en la penosa necesidad de manifestar esta inconformidad pidiendo la destitución del licenciado Inzunza, que no era una idea en un principio de nosotros, pero la mesa de diálogo se inconformó con la idea de darle seguimiento de ir resolviendo la problemática que se estaba presentando, sabeos y reconocemos este esfuerzo del gobierno federal de la construcción de esta clínica es una necesidad y que bueno que está en un avance significativo, pero, sin embargo, nos preocupa que la clínica que tenemos no tenga los médicos que necesita y una vez construida esta clínica, una vez que se vaya a entregar, no queremos que nos vayan a dejar sin nada en San José del Cabo”.