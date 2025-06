Sobrecalentamiento eléctrico, posible causa de incendio en zapatería de La Paz

La tarde del lunes 9 de junio se registró un incendio en la zapatería B Hermanos, ubicada en la calle 16 de Septiembre entre Mutualismo y Belisario Domínguez, en el centro de La Paz.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, con el apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, trabajaron durante varias horas para apagar el fuego. Las labores continuaron hasta la 1:00 horas del martes 10 de junio cuando lograron sofocar las llamas.

El subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Héctor Amparano Herrera, explicó que la atención del siniestro fue inmediata y agregó que diversas dependencias participaron en la atención del incidente.

Hasta el momento no se ha podido determinar con certeza la causa del fuego, sin embargo dijo que una posible causa fuera el sobrecalentamiento de líneas eléctricas derivado de la temporada de calor.

“Lo que se trata es que muchas veces con la parte de la entrada en calor de la temporada de calor, muchas veces las líneas sufren mucho sobrecalentamiento y normalmente a veces una gran mayoría de los cortos pues son por el calentamiento de las líneas y ahí CFE también tuvo una labor muy importante porque pudo retirar la energía de la zona de todas las líneas que hay aledañas a esto para poder trabajar con mayores facilidades para sofocarlo”, explicó Amparano Herrera.

El funcionario señaló que los incendios urbanos tienden a aumentar durante la temporada de calor, debido al sobrecalentamiento de las instalaciones eléctricas.

Por ello, recomendó a la ciudadanía revisar sus conexiones y reportar cualquier situación de riesgo.

“Queremos recomendarle a la gente ahora en temporada de calor que estén muy atentos sobre sus instalaciones eléctricas, porque con el calor hay mucho consumo y ese consumo a veces provoca cortocircuitos y daños en las estructuras”, recomendó Amparano Herrera.

No se reportaron pérdidas humanas. El daño material aún no ha sido cuantificado, ya que los peritajes correspondientes no se han realizado.

El subsecretario informó que será necesario esperar el dictamen de valoración de daños para tener un estimado.

Explicó que la magnitud del incendio estuvo relacionada con el tipo de materiales presentes en el local y con las características del edificio, el cual generó gran cantidad de humo.

Durante las maniobras se utilizaron entre seis y ocho pipas de agua, proporcionadas por SEDENA, SEMAR, CONAGUA y ZAPA. El pozo número seis fue habilitado por el Sistema de Agua Potable para recargar los vehículos de forma continua.

En total, participaron entre 100 y 150 elementos de distintas dependencias. Las acciones se llevaron a cabo bajo un sistema de comando de incidentes que permitió organizar la estrategia de sofocación y enfriamiento, con el fin de evitar la propagación del fuego a otros inmuebles de la zona.

