Socavón se traga un camión en Ciudad Madero, Tamaulipas

En Tamaulipas, un hundimiento repentino sorprendió a vecinos de Ciudad Madero cuando un camión cargado con arena cayó en un socavón de gran tamaño; el hecho activó de inmediato a Protección Civil y Cruz Roja.

El colapso ocurrió en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Guayaquil, donde la vialidad cedió súbitamente mientras la unidad avanzaba con normalidad. El peso concentrado en la parte trasera del camión, debido a la arena, aceleró el hundimiento del pavimento.

Testimonios recabados por autoridades indicaron que el conductor percibió un estruendo previo al socavón, seguido del desplome de la carpeta asfáltica. La tierra se abrió por completo y atrapó gran parte de la unidad, especialmente la parte trasera

Gracias a que el frente del camión quedó sobre suelo firme, personal de Protección Civil y Cruz Roja logró el rescate del chofer, quien fue atendido en el sitio sin lesiones de gravedad.

La zona fue acordonada por autoridades municipales para evitar riesgos a peatones y automovilistas, mientras se preparaban maniobras para el retiro de la unidad y la estabilización del área.

Dependencias locales informaron que se iniciaron trabajos de evaluación para determinar las causas del socavón y del hundimiento, así como para descartar afectaciones adicionales en la red subterránea. Los resultados definirán acciones preventivas y correctivas en Ciudad Madero y otros puntos vulnerables de Tamaulipas.