Socavón obliga a cerrar carretera Transpeninsular en Todos Santos

Un socavón provocó el cierre parcial de la Carretera Transpeninsular en el tramo que conecta La Paz con Los Cabos, a la altura de la zona conocida como Punta Lobos, en la comunidad de Todos Santos. De acuerdo con reportes de Protección Civil, el incidente se registró tras las fuertes precipitaciones ocurridas en la región durante la tarde.

El tramo cerrado se mantuvo sin circulación durante varias horas, lo que afectó el tránsito de vehículos particulares y de transporte de carga que circulaban por esta vía. Autoridades indicaron que también se detectaron corridas de arroyos en la entrada del poblado de Todos Santos, incrementando el riesgo para los conductores.

Personal de Protección Civil informó que se realizaron trabajos de rehabilitación de la zona afectada de la Carretera Transpeninsular, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular lo más pronto posible. La dependencia estatal señaló que el acceso a Todos Santos se habilitó de manera provisional a través del libramiento sur para evitar mayores congestionamientos.

El socavón, localizado en la entrada de La Paz hacia Todos Santos, fue señalado como un riesgo importante para la integridad de los automovilistas, por lo que se pidió extremar precauciones al transitar por esta zona.

Autoridades estatales exhortaron a los conductores a seguir las indicaciones del personal en sitio y no arriesgar su seguridad ni la de sus acompañantes. Además, recomendaron manejar a baja velocidad debido a la presencia de lodo y acumulación de agua en diversos puntos de la Carretera Transpeninsular.

Horas después del incidente, se confirmó que la circulación en el tramo cerrado fue restablecida poco antes de las 22:00 horas, aunque los trabajos de supervisión y mantenimiento continuaron durante la noche para garantizar la estabilidad del terreno.

Finalmente, Protección Civil reiteró que mantendrá vigilancia en la zona de Punta Lobos y en otros puntos críticos de la ruta La Paz – Los Cabos, con el fin de evitar nuevos incidentes que comprometan la seguridad vial.