Reportan socavón en la carretera Transpeninsular rumbo a Cerritos

Automovilistas que transitan por la carretera Transpeninsular alertaron en redes sociales sobre la presencia de un socavón localizado antes de llegar a la comunidad de Cerritos, en el municipio de La Paz.

De acuerdo con los reportes, el hundimiento del asfalto representa un riesgo para quienes circulan por la zona de Cerritos, por lo que se recomienda moderar la velocidad y extremar precauciones al aproximarse al área afectada.

LEER MÁS: Hoy inician Cabalgatas Sudcalifornianas en La Paz

Hasta el momento, no se han registrado incidentes mayores relacionados con el desperfecto en Cerritos, sin embargo, usuarios de la vía hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que se realice la reparación correspondiente y se coloquen señalamientos preventivos.

La carretera Transpeninsular es uno de los principales ejes de comunicación del estado, por lo que cualquier daño en su infraestructura puede afectar la seguridad vial y la movilidad turística y local.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO