Bajo el inclemente sol, adultos mayores esperan sus pagos en el Banco Bienestar

A nivel nacional varios adultos mayores habían denunciado que el programa de Bienestar, que apoya a este sector de la población, no había realizado los depósitos correspondientes al bimestre que comprende septiembre-octubre del 2023.

Por este motivo, interminables filas de cientos de personas adultas mayores de 65 años aguardaban a las afueras de las instalaciones del Banco Bienestar en Los Cabos, a la espera de conocer cuándo serán los días de pago, a pesar de que existe un calendario que va acorde con el orden del abecedario.

CPS Noticias y Tribuna de México acudió a una de las sucursales del banco en la calle Chapultepec en Cabo San Lucas, dónde el equipo de esta casa editorial pudo constatar que un grupo aproximado de 50 adultos hacían fila, soportando las altas temperaturas a la espera de recibir su apoyo, como es el caso del señor Jesús Palacios quien mencionó que el apoyo que brinda el gobierno federal es su único sustento.

“Antes me depositaban en Banorte y ahí cobraba los 4 o 5 del mes, ahora es 20 días más tardados. Hoy vengo aquí y como no hay dinero, el gobierno se supone que deposita cada 60 días, entonces no entendemos qué le pasa a este banco. Tengo 58 años, ahorita se me quebraron las costillas y no puedo trabajar, aunque sea en jardinería o pintor; vengo esperanzado a tener dinero para poder comer y no hay”.

Desde las cinco de la mañana, adultos mayores, muchos de ellos sin apoyo de nadie, se congregan formando filas en las afueras del Banco Bienestar, con la esperanza de recibir buenas noticias.

La señora Bertha Ramos Contreras, una beneficiaria del programa, compartió que es complicado para ella acudir diariamente al banco para verificar si el gobierno ha realizado los depósitos de los apoyos. Esta dificultad se acentúa debido a que tiene que cuidar a su esposo, quien padece una discapacidad, y su situación no es nada favorable.

“Estoy casi desde las 5:00 de la mañana esperando lo de Bienestar. Mi marido es una persona con discapacidad, lo dejé solo en casa porque vine a cobrarle, y resulta que no hay dinero. ¿Desde cuándo no hay dinero?, desde el viernes supuestamente no hay dinero, la gente se va y vuelve a regresar; y soy la ficha número dos. Hay que esperar, si no esperamos y venimos otro día, nos dan otra ficha y no te respetan la misma ficha”.

Personas de la tercera edad han señalado que el trato que reciben por parte de la dependencia es injusto, y sienten que carece de empatía hacia ellos, especialmente considerando que la mayoría de ellos no pueden esperar durante largos periodos de tiempo.

Individuos como el señor José Villalobos enfatizan que sienten temor de ir al banco para escuchar que su apoyo aún no ha llegado.

“Aquí se cobra por abecedario, había como unas 100 personas y tardé cinco horas para poder cobrar yo. Esto no es justo porque somos personas adultas, cansados de las piernas, del cuerpo y de todo; no solo soy yo, son 50,70, 100 personas. Hace dos meses pasó, y ahora lo mismo, ya tenemos miedo que siga pasando, me explico”.

El apoyo a los adultos mayores se distribuye de manera bimestral, y el programa beneficia a cerca de 11 millones 500 mil ciudadanos mayores de 65 años en México, proporcionándoles un monto de 4 mil 800 pesos en cada entrega.

GC