Martes 20 de Enero, 2026
Turismo

Hoteles de Los Cabos alcanzan sold out previo al Spring Break

Los Cabos se prepara para una temporada de Spring Break con hoteles en ocupación total, alta afluencia de estudiantes y una fuerte derrama económica en 2025.
20 enero, 2026
Spring Break Los Cabos

Foto: Espeial

A unas semanas del inicio del Spring Break 2026, Los Cabos se consolida como uno de los destinos turísticos con mayor demanda en México. De acuerdo con Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, al menos 12 hoteles ya registran llenos totales, lo que anticipa una temporada positiva para el sector turístico.

Hernández explicó que la inseguridad en otros destinos turísticos benefició directamente a Los Cabos. Cancún reportó una caída aproximada del 70% en sus reservaciones, mientras que Puerto Vallarta registró una disminución cercana al 40%. En contraste, Los Cabos mantuvo una coordinación efectiva entre autoridades y el sector privado, lo que permitió atraer a un perfil de visitante distinto y con mayor estabilidad.

“Tenemos sold out en por lo menos 12 hoteles. Viene muy fuerte; ha sido un año muy difícil, pero se logró y nos estamos recuperando. Gracias a las empresas en Estados Unidos continúa este gran volumen de turistas”, señaló.

Finalmente, se informó que durante 2025, el destino registró una derrama económica superior a los 40 millones de dólares y el arribo de aproximadamente 50 mil estudiantes, consolidando a Los Cabos como uno de los principales polos del Spring Break en México.

