Zatarain solicita inspección de Semarnat a rellenos sanitarios de Los Cabos

La senadora de la República por Baja California Sur, Susana Zatarain, afirmó que los rellenos sanitarios de Los Cabos no cumplen con las normas ambientales mínimas para operar bajo esa categoría y advirtió que actualmente funcionan como tiraderos a cielo abierto.

La legisladora hizo un llamado al Ayuntamiento de Los Cabos para mejorar las condiciones de los sitios y atender los riesgos ambientales. Señaló la necesidad de instalar una membrana impermeable que impida que los residuos sólidos se filtren al subsuelo y contaminen el manto acuífero en Los Cabos.

“Faltan que se cumplan con las normas mínimas del relleno sanitario; esto es para que se pueda llamar relleno sanitario ya que es un tiradero de basura. Ahora lo que pido a la autoridad municipal es que logre cambiar la imagen del relleno sanitario. ”, expresó.

Zatarain subrayó que es urgente que el gobierno municipal implemente medidas correctivas y adelantó que buscará dialogar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para gestionar una inspección a los rellenos sanitarios de Los Cabos.

“Urge que cuente con medidas el gobierno municipal. Esto lo vamos a platicar con la Semarnat para lograr hacer una inspección, ya que creo que lo que hoy más necesita Los Cabos es que tengamos rellenos sanitarios en orden”, puntualizó.

Durante 2025, el Ayuntamiento de Los Cabos había mencionado la posibilidad de buscar un nuevo terreno para la creación de un nuevo relleno sanitario en Los Cabos que cumpla con las normas ambientales, debido a que los espacios ubicados en La Candelaria y Palo Escopeta se encuentran al límite de su capacidad.

