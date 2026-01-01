¡Solo faltan 25 días! Ya viene la tercera carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026

Ya estamos en 2026 y ¿tú aún no te inscribes a la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz? Hazlo ya, pues solo faltan 25 días para que se vuelva realidad.

Recuerda que primero debes inscribirte en ESTE LINK, posteriormente traer a las instalaciones de Tv Mar, Radiante y Tribuna de México tus donativos que serán destinados a los abuelitos de asilo San Vicente de Paúl, de La Paz y, finalmente, el 25 de enero asistir a la carrera de CPS Media “El Florido” La Paz 2026.

Entre los donativos que los abuelitos más necesitan y que este mes de enero esperan recibir de parte de todos los deportistas, patrocinadores y ciudadanos en general están los siguientes:

Pañales para adulto (prioridad y de preferencia con tiras adheribles a los costados) Artículos de higiene personal (toallitas húmedas, shampoo, talco, jabones, pasta dental, cepillo de dientes, etc.) Productos de curación (alcohol, gasas, botiquines, etc.).

Respecto a los notativos, el presidente del patronato del Asilo San Vicente de Paúl, Carlos Arturo Bermúdez Almada, hace especial énfasis en la importancia de que en todos los donativos haya pañales para adultos (talla grande y mediana), ya que en promedio, diariamente se gastan 200 pañales.

Aunque también aclaró que para mitigar la temporada invernal también serían de gran ayuda las donaciones de algunas prendas abrigadoras para los abuelitos y abuelitas, como lo son: gorros, suéteres, chamarras, bufandas, calcetines y calcetas gruesas, pantaloneras, etc.

Todos los donativos los puedes llevar a las instalaciones de CPS Media (Tv Mar, Radiante y Tribuna de México). Aquí te dejamos nuestra ubicación:

¡Nos vemos el 25 de enero en la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026!

La 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz 2026 está programada para el próximo domingo 25 de enero, por lo que se invita de una vez a que vayas preparando tu atuendo deportivo y los tenis para participar, además de tu mascota, ya que, ¡somos una carrera pet friendly!

El arranque de la carrera será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc y se extenderá a lo largo del malecón de La Paz hasta llegar al IMSS viejo para retornar al punto original, donde cruzarán la meta. ¡Allá nos vemos!

