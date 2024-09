La sombra de los desaparecidos sigue creciendo en BCS

Familias de víctimas de desaparición e integrantes del colectivo “Búsqueda San José del Cabo” realizaron una marcha pacífica el 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para exigir avances en las investigaciones.

Caminaron más de 3 kilómetros, desde la glorieta de Fonatur hasta la plaza José Antonio Mijares, donde entregaron fichas de búsqueda y pidieron apoyo para localizar a personas desaparecidas en Baja California Sur.

Rosalba Ibarra, representante del colectivo, afirmó que, pese a sus esfuerzos, no han obtenido resultados positivos en sus investigaciones.

“Es de verdad una tristeza porque si las personas se van solas a la fiscalía a poner su denuncia muchas veces e incluso los tratan mal, no los quieren atender, los tienen esperando mucho tiempo o muchas veces ni siquiera hay personal presente. Nosotros lo que hemos hecho como colectivo es optar por acompañarlos nosotros para que tengan un asesoramiento y para que conozcan sus derechos, es increíble que las personas ni siquiera conocen cuáles son sus derechos como víctimas indirectas, en este caso familiares. No hay ninguna investigación y tampoco hay ningún detenido en todos estos años que tenemos con la problemática, no hay ninguna persona consignada por desaparición aquí en el estado”, expresó Rosalba Ibarra, representante del colectivo Búsqueda San José del Cabo.