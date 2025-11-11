“¡Son títeres!”: Julio Preciado explota contra personal de Volaris por retraso de 12 horas

Julio Preciado protagonizó un fuerte zafarrancho en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. El reconocido cantante sinaloense perdió la calma luego de que su vuelo con destino a Mazatlán, operado por la aerolínea Volaris, sufriera un retraso de más de 12 horas. El tenso momento, que incluyó gritos e insultos, se viralizó rápidamente en distintas plataformas de redes sociales.

“¡Ustedes son títeres!”: La discusión con Volaris

Arropado por varios pasajeros afectados, Julio Preciado confrontó al personal de Volaris por mantenerlos en la sala de espera sin un plan de contingencia claro.

En medio de gritos y manotazos, el intérprete insultó a los empleados. Explotó contra ellos al gritar: “¡A quien tenga que llamarle, me vale! Pero tienes que llamarle a quien me dé soluciones, no como ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres”.

Los trabajadores de Volaris intentaron justificar el retraso ante los presentes, pero otros pasajeros reaccionaron negando sus señalamientos.

Uno de los afectados afirmó que contaban con pruebas para demostrar que les habían mentido. El cantante exigió que se llamara a quien pudiera darle soluciones y desafió al personal a contactar a la Guardia Nacional si continuaba "agrediéndolos".

El motivo del retraso y la polémica resolución

De acuerdo con las redes sociales de la aerolínea y del propio aeropuerto de Tijuana, el retraso fue provocado por la presencia de un banco de niebla en la zona. Este aviso sobre la niebla y los posibles retrasos en algunas rutas había sido advertido desde los primeros minutos del lunes 10 de noviembre.

La discusión ocurrió a la vista de otros pasajeros que, al igual que el artista, estaban enojados por las más de 12 horas esperando volar a Mazatlán. Sin embargo, a pesar de que Julio Preciado había estado respaldado por otros afectados, el final del video muestra que el cantante sí obtuvo la solución que tanto buscaba.

El exvocalista de El Recodo fue visto siendo empujado en una silla de ruedas por personal del aeropuerto a través de la puerta de abordaje de Volaris. Esto ocurrió mientras que algunos pasajeros, asombrados por el desenlace, apenas lograban abuchearlo, pues ellos quedaron varados en Tijuana. Aunque el cantante fue reubicado en otro vuelo con destino a Mazatlán, ni él ni la aerolínea han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente hasta el momento.